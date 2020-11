Režim na hraniciach bude podľa Mikulca závisieť od núdzového stavu aj zákazu vychádzania

povedal Mikulec s tým, že otázkou ostáva napríklad to, ako budú hraničné priechody rozdelené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2020 - O režime na hraniciach Slovenska v súvislosti s protipandemickými opatreniami sa stále diskutuje. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO). Podotkol, že na hraničný režim bude mať vplyv aj to, či bude predĺžený núdzový stav a s ním spojený zákaz vychádzania.„Určite budeme posilňovať režim na hraniciach po testovaní,”„Už teraz sa ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko s krajín, ktoré patria do zoznamu rizikových, musia preukázať PCR testom,” povedal minister.Rezort vnútra chce podľa Mikulca hraničný režim skonzultovať aj so susednými krajinami. „Aby sme čo najviac zabezpečili plynulosť na hraničných priechodoch,” zdôraznil.V akej miere sa bude na hraniciach testovať záleží podľa neho predovšetkým na tom, aké budú kapacity zdravotníckeho personálu, keďže práve ten musí vykonávať odbery.