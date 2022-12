Režim na hraniciach sa uvoľní, kontroly budú náhodné

Na česko-slovenských hraniciach sa uvoľní režim kontrol. Česká polícia už nebude zastavovať každé prichádzajúce vozidlo, ako to bolo doteraz, ale kontroly budú len náhodné. Opatrenie bude v tomto režime platiť do 25. januára. Zmenu v stredu po rokovaní vlády oznámil český minister vnútra Vít Rakušan.





"Sľúbili sme zmiernenie režimu. Prvá informácia je, že kontroly na česko-slovenských hraniciach trvajú, ale prechádzajú z typu kontrolovania všetkých vozidiel na kontroly náhodné,“ povedal Rakušan.Vláda podľa neho zhodnotila, že sa situácia lepší, a tomu prispôsobila aj opatrenia. Chce tiež znížiť stavy policajtov, vojakov a colníkov nasadených na hraniciach. "Znižujeme počet vojakov z 80 na 40, počet príslušníkov colnej správy z 30 na 20," povedal Rakušan.Šéf rezortu vnútra sa tiež poďakoval Slovensku. "Spolupráca slovenskej a českej polície sa po rokovaní s našimi náprotivkami a po rokovaní policajných prezidentov výrazne zlepšila. Dochádza ku spoločným kontrolám slovenskej a českej polície už na území SR, to sa ukázalo ako veľmi účinná metóda," povedal minister. Dodal, že to znižuje nápor na štátnu hranicu.Kontroly na hraniciach Česka a Slovenska zaviedol český vládny kabinet 29. septembra pôvodne na desať dní. Odvtedy platnosť tohto opatrenia predĺžil trikrát, naposledy 7. decembra na dva týždne. Najdlhšie môže Česko kontroly predlžovať do konca marca 2023. Rakušan verí, že dovtedy sa situácia ešte viac upokojí.Do nedele (19. 12.) skontrolovala česká polícia, vojaci a colná správa takmer 2,5 milióna ľudí. Zadržali pri tom takmer 9300 nelegálnych migrantov a 134 prevádzačov. Späť na Slovensko v rámci readmisnej dohody ČR vrátila 3484 utečencov.Dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch a na tzv. zelenej hranici zaviedla ČR z dôvodu vysokého nárastu počtu utečencov. Migranti pôvodom najmä zo Sýrie smerujú prevažne do Nemecka a Rakúska.