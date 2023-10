Režisér filmu Svetloplachosť: Chceli sme nájsť malý ľudský príbeh

Príbeh dvoch ukrajinských detí, ukrývajúcich sa s rodinami pred bombardovaním v metre zdevastovaného mesta Charkov, sleduje film Svetloplachosť, v zahraničí uvádzaný pod názvom Photophobia. Snímku režisérskej dvojice Ivan Ostrochovský a Pavol Pekarčík, ktorá je slovenským národným kandidátom na Oscara, predstavili tvorcovia so spoluscenáristom Marekom Leščákom vo štvrtok v Bratislave.





"Na Ukrajinu sme vyrazili, lebo sme tam mali veľa známych z bývalých filmov, napríklad s Petrom Kerekesom, keď sme robili Cenzorku, a chceli sme im doviezť nejaké veci," povedal pre TASR Ostrochovský, ktorý s Pekarčíkom prišli na Ukrajinu s humanitárnou pomocou na jar 2022, kde nakrúcali tri mesiace. Od začiatku si uvedomovali, že pozornosť sveta sa bude zameriavať predovšetkým na dianie na bojiskách. Preto sa snažili hľadať obrazy života bežných ľudí. "Médiá boli zaplavené veľkými príbehmi, bojom Ukrajincov, chápal som, že Ukrajinci si sami asi natočia veľké hrdinské príbehy, chceli sme nájsť malý ľudský príbeh na pozadí vojny," vysvetlil Ostrochovský.Obaja režiséri a zároveň kameramani objavili v Charkove, 30 kilometrov od ruskej hranice, deti, skrývajúce sa dva mesiace v metre, kam sa uchýlilo okolo 1500 ľudí. Šanca, že sa deti dostanú von z úkrytu metra, bola minimálna. Upadali do apatie a depresie, ktoré s nimi riešila lekárka, dochádzajúca do metra. Snahou filmárov bolo vytrhnúť deti z apatie, film dokazuje, že aj v nehostinných podmienkach vojna nevie vymazať z detí ich detskosť."Vybrali sme si 13-ročného chlapca, ktorý v metre žil s rodičmi a so sestrou. Snažili sme sa ukázať, ako tie deti prežívajú v situácii, kde ich rodičia päť mesiacov nepustili na svetlo, lebo východy z metra boli bombardované každý deň," dodal Ostrochovský ku genéze slovensko-česko-ukrajinskej snímky, ktorá je kombináciou dokumentu a hraného filmu.Svetloplachosť uviedol v svetovej premiére MFF Benátky, odkiaľ si jej tvorcovia odniesli cenu Europa Cinemas Label. Slovenského národného kandidáta na Oscara uvedie do kín spoločnosť Filmtopia od 26. októbra.