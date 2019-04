Režisér M. Šulík začal nakrúcať Muža so zajačími ušami

Na archívnej snímke režisér Martin Šulík. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. apríla (TASR) - Režisér Martin Šulík začal v nedeľu (28. 4.), rok po premiére svojho posledného filmu Tlmočník, nakrúcať nový film. Muž so zajačími ušami je komédiou o mužovi, ktorý sa rozhodol využiť príležitosť usporiadať si svoj doterajší život a pokúsiť sa začať odznova.TASR informovala za tvorcov Timea Pajtinková.Scenár filmu napísal Marek Leščák spolu s Martinom Šulíkom, kameru bude mať na starosti Martin Štrba a hlavným producentom snímky je Rudolf Biermann, s ktorým Šulík získal nedávno po prvý raz národnú cenu Slnko v sieti za najlepší hraný film roku 2018 - snímku Tlmočník.Titulnej roly sa ujal známy český herec a režisér Miroslav Krobot a sekundovať mu bude Oldřich Kaiser. Svoju prvú úlohu v slovenskom filme získala aj držiteľka ocenenia Najlepšia európska herečka Alexandra Borbély. Ponuku účinkovať prijali tiež herečky Tatiana Pauhofová, Zuzana Kronerová a Zuzana Mauréry.komentoval začiatok nakrúcania Šulík.Muž so zajačími ušami je komédiou o mužovi, ktorému prevráti život naruby jeden telefonát, ale aj rozprávaním o našich predstavách o vlastnom živote, premene medziľudských vzťahov a priateľstve.uviedol režisér a spoluscenárista. Hlavný hrdina príbehu nečakane získa zvláštnu schopnosť – mimoriadny sluch, počuje nielen to, čo ľudia hovoria, ale aj nad čím premýšľajú. Zrazu sa dozvedá, čo si o ňom myslia jeho najbližší, rodina aj priatelia.Film vzniká v produkcii spoločností Titanic Martina Šulíka a IN Film Rudolfa Biermanna. Koproducentmi sú RTVS a Česká televízia. Produkciu filmu podporili Audiovizuálny fond a Státní fond kinematografie. Do slovenských kín by mal prísť na jar 2020.