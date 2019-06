Režisér obľúbených filmových Básnikov Dušan Klein má 80 rokov

Na snímke Dušan Klein. Foto: Wikipédia. Foto: Wikipédia.

Michalovce/Praha/Bratislava 27. júna (TASR) – Keď televízny a filmový divák počuje meno Dušan Klein vybaví sa mu muž s neodmysliteľnou fajkou, ktorý má na svojom konte desiatky úspešných filmov. Na samom vrchole je však šesť filmov nesmrteľných a medzi divákmi veľmi obľúbených Básnikov. Vo štvrtok 27. júna sa režisér, scenárista a pedagóg Dušan Klein, rodák zo Slovenska, ktorý od 12 rokov žije v Čechách, dožíva okrúhleho životného jubilea 80. rokov.Dušan Klein, pôvodným menom Július Klein (svoje meno na Dušana si oficiálne zmenil na začiatku 70. rokov) sa narodil tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny - 27. júna 1939 v Michalovciach. Kvôli židovskému pôvodu sa musel počas vojny skrývať, časť detstva prežil v koncentračnom tábore Terezín a len o vlások unikol transportu smrti.Najskôr sa ukrýval spolu s dvoma staršími bratmi, mamou a otcom viac ako pol roka v Nízkych Tatrách v stodole u jedného sedliaka. Neskôr hľadali útočisko v Bratislave, kde sa súrodenci skrývali pod cudzími menami v kláštore pre siroty. Dušan Klein dostal meno Dušan Ružiak. Mama pracovala v katolíckom kláštore ako kuchárka, ale len veľmi zriedka sa mohla so svojimi deťmi stretávať. Otec odišiel k partizánom a jeho najbližší ho už nikdy nevideli.Traja súrodenci s mamou skončili po prezradení úkrytu v Bratislave v koncentračnom tábore Terezín, kde ich priviezol 23. decembra 1944 prvý transport slovenských Židov vypravený zo Serede. Dušan Klein bol jedným z posledných sto židovských detí, ktoré nestihli nacisti z terezínskeho geta odsunúť v transportoch smrti.Po oslobodení sa nemohli Kleinovci vrátiť do Michaloviec, pretože im počas vojny vyhorel dom a tak odišli do Bratislavy. Tam sa Dušan Klein po prvý raz stretol s kinom a filmom. Ako malý chlapec založil mandolínový súbor, hral a spieval v rozhlase a v 12 rokoch sa objavil aj na filmovom plátne. Zahral si vo filmoch Lazy sa pohli (1951), Rodná zem (1953) a hlavného detského rómskeho hrdinu Gejzu vytvoril v snímke režiséra Jiřího Weissa Můj přítel Fabián (1953).Práca s filmom priviedla Dušana Kleina do Prahy, kde v roku 1963 ukončil Filmovú a televíznu fakultu Akadémie múzických umení (FAMU). Už počas štúdia na FAMU pracoval ako asistent réžie vo Filmovom štúdiu Barrandov. O svojej filmovej filozofii hovorí:Filmografia Dušana Kleina je veľmi bohatá. Otvára ju absolventský film - psychologická dráma Ďábelská jízda na koloběžce (1963) a nasleduje celý rad ďalších filmov, z ktorých možno spomenúť detektívku Jeden z nich je vrah (1970), sériu kriminálnych príbehov z Ostravy Město nic neví (1975), kriminálku Sázka na třináctku (1977), dramatický príbeh z prostredia protialkoholickej liečebne Dobří holubi se vracejí (1988), komédiu s Milanom Lasicom v hlavnej úlohe Vážení přátelé, ano (1989). Ďalej je to dráma Ta třetí (2001), trojdielna televízna vojnová dráma I ve smrti sami (2004), televízna dráma Žil jsem s cizinkou (2005), či komédie Svatba na bitevním poli (2008) a Rodinka (2010).Na svojom konte má Dušan Klein aj viacero seriálov ako napríklad Pavol zasahuje (1974), Případy podporučíka Haniky (1989), Hříchy pro pátera Knoxe (1991), Hříchy pro diváky detektivek (1995), Manželská tonutí (1996), Bakaláři 1997, Strážce duší (2005) alebo Cukrárna (2010).Dušan Klein sa ale do povedomia divákov zapísal najmä ako režisér a otec mimoriadne obľúbenej filmovejsérie. V roku 1982 uzrela svetlo sveta komédia Jak svět přichází o básníky o dospievajúcom gymnazistovi s básnickým talentom Štěpánovi v hlavnej s Pavlom Křížom. Po nej nasledovalo v rokoch 1984 až 2016 ďalších päť pokračovaní Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách (1993), Jak básníci neztrácejí naději (2004) až sa napokon legendárni Básnici opäť vrátili na filmové plátna po 12 rokoch. Posledná časť básnickej hexalogie nazvaná Jak básnici čekají na zázrak s podtitulom Konec legendy mala premiéru 14. apríla 2016.povedal po natočení poslednej, šiestej časti Básnikov predstaviteľ hlavnej postavy Pavel Kříž.Známy režisér Dušan Klein, nositeľ viacerých ocenení žije v Prahe v kruhu svojich najbližších.prezradila českým médiám jeho manželka Silvera.