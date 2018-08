Režisér P. Jackson zmenil záznam z prvej svetovej vojny na 3D film

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 22. augusta (TASR) - Archívny filmový záznam z prvej svetovej vojny po prvý raz kolorizovali a konvertovali do trojrozmernej podoby (3D) v novej dokumentárnej snímke novozélandského režiséra Petra Jacksona s názvom They Shall Never Grow Old (Nikdy nezostarnú). Informovala o tom v utorok britská spravodajská stanica Sky News.Film je vytvorený zo 100-ročných remasterovaných záznamov, ktoré zo svojich archívov poskytlo Imperiálne vojnové múzeum (IWM) v Londýne. Moderné technológie umožnili ich prezentáciu v bezprecedentnom detaile.Jackson, trojnásobný držiteľ Oscara, uviedol, že bol "vždy fascinovaný" týmto konfliktom a chcel nájsť spôsob, akovyhlásil Jackson.Novozélandský režisér strávil štúdiom útržkov záznamov niekoľko mesiacov. Výsledný nemý film bude doplnený pôvodnými zvukovými stopami, ktoré poskytla stanica BBC, ako aj hlasmi vojnových veteránov. Film ohlásili už v januári v rámci podujatí, ktoré organizuje IWM pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.They Shall Never Grow Old bude mať premiéru 16. októbra počas Londýnskeho filmového festivalu, organizovaného v spolupráci s Britským filmovým ústavom (BFI).Svet si pripomenie 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny (1914-1918) 11. novembra.