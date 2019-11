Režiséra obvinila zo znásilnenia ďalšia žena

Na archívnej snímke je režisér Roman Polanski. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzska fotografka a režisérka Valentine Monnierová obvinila režiséra Romana Polanského zo znásilnenia. Došlo k nemu údajne v roku 1975 počas lyžovačky v švajčiarskom zimnom stredisku Gstaad. Francúzka mala vtedy 18 rokov. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.AFP poznamenala, že ide o prvý prípad, keď bol Polanski zo znásilnenia obvinený vo Francúzsku. Za znásilnenie 13-ročného dievčaťa bol už Polanski odsúdený v roku 1977 v Spojených štátoch, kde je v tejto kauze naďalej stíhaný a pred americkou justíciou uniká.V rozhovore pre denník Le Parisien Monnierová uviedla, že v roku 1975 bola na lyžovačke vo Švajčiarsku, pričom bývala v Polanského chate, kde na ňu jedného večera zaútočil a znásilnil ju. Monnierová sa s týmto zážitkom v uplynulých 44 rokoch zverila len pár najbližším ľuďom. Trestné oznámenie na Polanského nepodala.Zverejniť svoj príbeh sa rozhodla teraz, keď Polanski uvádza do distribúcie svoj film J'accuse (Žalujem) o justičnom omyle v afére židovského dôstojníka francúzskej armády Alfreda Dreyfusa.Monnierová totiž využila tento film, aby poukázala na paradox, žeNovinárka denníka Le Parisien, ktorá sa venuje Monnierovej kauze, našla dvoch svedkov. Ide o mužov, Polanského priateľov, ktorí Monnierovú videli bezprostredne po čine a pomáhali jej.Jeden z nich, ktorý ju aj ubytoval vo svojej chate, novinárke povedal, že keď Monnierová prišla k nemu, všimol si, že má na líci modrinu. Potom sa mu zverila, že Polanski ju brutálne znásilnil. Muž sa jej údajne spýtal, či chce ísť na políciu.Druhý svedok tvrdil, že Monnierová chcela byť len v bezpečí pred Polanským. Na to, že by Monnierová o Polanského čine hovorila ako o znásilnení, si tento muž nespomínal.Polanského advokát Hervé Témime uviedol, že jeho mandant obvinenia Monnierovej zo znásilnenia odmieta. Rovnako v minulosti odmietol aj obvinenia zo znásilnenia, ktoré voči nemu vzniesli tri iné ženy: britská herečka Charlotte Lewisová, jej kolegyňa z Nemecka Renate Langerová a žena identifikovaná ako Robin.