Režisérka: Pomstiteľ je skôr surrealistická tragikomédia než komédia (video)

Český film Pomstiteľ, komédiu o tom, "ako sa pražský herec Anton Dvořák prepije až na planétu Mars", uviedli tvorcovia v utorok v Bratislave. Pod novinku sa podpísala režisérka a scenáristka Lucia Klein Svoboda, za kamerou stál jej manžel, režisér Petr Klein Svoboda, ktorý sa naposledy predstavil dokumentom o otcovi Karlovi Svobodovi, slávnom hudobnom skladateľovi.



Pomstiteľ, ponúkajúci "pohľad na dušu krehkého umelca", sa už od prvých minút úplne odlišuje od klasických českých komédií. Je to film výstredný, uletený, vzdávajúci poctu východoeurópskym filmom 70. a 80. rokov - napríklad Ecce Homo Homolka, Sexmisia, ale i filmom, ktoré občania bývalého Československa hltali s rýchlodabingom z VHS. Nechýbajú však ani odkazy na nedávnu minulosť - Václav Havel a jeho slová o "králikárnách" či recept na guláš i aktuálnu prítomnosť - telefonát s Vladimirom Vladimirovičom.



"Je to skôr surrealistická tragikomédia než komédia, veľa umelcov, čo to videlo, nevnímali film ako ľahký, cesta a povolanie umelca je svojím spôsobom tryzna, veľmi špecifický humor u niekoho zarezonuje, u niekoho nie," uviedla na tlačovej konferencii Klein Svoboda, režisérka, autorka a divadelná a filmová herečka, ktorá ako Lucia Gažiová začala svoju kariéru v bratislavskom Divadle Astorka Korzo ´90. Napísala a spolu s manželom režírovala celovečerný film Pirko, jeden z najdrsnejších portrétov mladých dievčat na okraji spoločnosti.



V Pomstiteľovi stvárnil hlavnú úlohu - Antona, ktorý príde o prácu, stratí manželku, nájde priateľstvo, ochutná pomstu, stretne sa so svojím stvoriteľom a dodrží sľub daný synovi, Daniel Fischer, v ďalších úlohách účinkujú Jaroslav Dušek, Ivan Franěk, Hana Vagnerová, Michal Dvořák, Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler a ďalší.



"Dlhé roky som pôsobila aj ako herec, mala som možnosť žiť život herca, ktorý vôbec nie je ľahký. Už voľba toho povolania je útek z reality, sú to ľudia, ktorí veľmi ťažko dodržiavajú pravidlá, pre nich je realita ťaživá, preto sa oveľa lepšie cítia, keď môžu stvárňovať niekoho iného," poznamenala režisérka ku genéze filmu, ktorý má na svojom konte ceny z New York International Women Festivalu 2021 aj LUSCA Fantastic Film Festu v Portoriku. "Bolo pre mňa obrovským šťastím, že sme sa do Portorika dostali a veľmi príjemné byť v sále s divákmi, ktorí sa napojili na náš česko-slovenský príbeh, smiali sa," povedal pre TASR Peter Klein Svoboda. Filmovú tvorbu svojej manželky komentoval slovami: "Lucia špičkovo píše vďaka tomu, že sama je herec, má veľmi dôkladný vhľad do ľudských charakterov, dokáže ich stavať tak, že sú zábavné a žijú."



Pomstiteľa uvádza do slovenských kín Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) od 20. januára.