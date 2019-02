Režisérka Věra Chytilová provokovala aj rozosmievala

Věra Chytilová, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Ostrava/Bratislava 2. februára (TASR) – Česká režisérka Věra Chytilová vytvorila 20 celovečerných hraných filmov a rovnaký počet dokumentov, na ďalších desiatkach sa podieľala ako autorka námetu a scenáristka. Česká kritika ju radí medzi osobnosti tzv. českej novej vlny, ktorá sa presadila v rámci silných mužských osobností v 60. rokoch 20. storočia. V sobotu 2. februára by sa uznávaná osobnosť európskeho filmu dožila 90 rokov.Věra Chytilová sa narodila 2. februára 1929 v Ostrave. Študovala pôvodne architektúru, po odchode z brnianskej fakulty pracovala ako kreslička, laborantka a manekýnka. Pred kamerou sa prvýkrát objavila v malej roli vo filme Císařův pekař a pekařův císař. Za kamerou začínala na Barrandove ako asistentka réžie a pomocná režisérka. V roku 1962 absolvovala štúdium réžie na pražskej Filmovej a televíznej fakulte (FAMU) Akademie múzických umění v ročníku, ktorý viedol Otakar Vávra. Práve pod jeho vedením sa sformoval tvorivý základ tzv. "novej vlny". Od začiatku kariéry ju sprevádzala povesť nekonvenčného energického tvorcu.Věra Chytilová debutovala dokumentom Pytel blech (1962) a podieľala sa na poviedkovom filme Perličky na dně (1965). Pokračovala filmom O něčem jiném (1963), v ktorom vytvorila jednu z hlavných úloh olympijská víťazka v gymnastike Eva Bosáková. Ďalšími Chytilovej filmami boli Sedmikrásky (1966) ocenené na Medzinárodnom filmovom festivale v Bergame a v roku 1971 podobenstvo Ovoce stromů rajských jíme.Záujem zahraničia ale aj domácich divákov získala filmom Hra o jablko (1976), v ktorom komediálnou formou zachytáva podstatu neustáleho sporu medzi mužom a ženou a zároveň nachádza odpovede na otázku do akej miery je možná hra s ľudskými citmi a kedy prestáva byť hrou. Snímka bola poctená Strieborným Hugom na Medzinárodnom festivale v Chicagu.Film Panelstory aneb Jak se rodí sídliště (1979) až s drsnou otvorenosťou popisuje neľútostnú realitu "betónovej džungle", v ktorej žijú ľudia v nedôstojných podmienkach, odcudzení jeden druhému. Film, ktorý mal premiéru v januári 1979, už po týždni zakázali premietať a do domácej distribúcie sa dostal až v roku 1988 – aj vďaka tomu, že rok predtým zaujal na filmovom festivale v Moskve. Získal tiež hlavnú cenu na 23. Medzinárodnom festivale autorských filmov San Remo, ďalšie tri ocenenia si vyslúžil v Českej republike. Hneď v nasledujúcom roku dokončila režisérka film Kalamita, v ktorom prvý raz obsadila do hlavnej roly Bolka Polívku (1980).Ďalším úspešným projektom režisérky bolo Faunovo velmi pozdní odpoledne(1983). Vďaka nemu si filmoví fanúšikovia zafixovali herca Leoša Suchařípu v úlohe starnúceho elegána a zvodcu mladých žien, ktorý sa pred strachom zo staroby zúfalo snaží vyťažiť zo života čo najviac.Po hororovom príbehu Vlčí bouda (1986) nasledoval film Šašek a královna nakrútený na motív rovnomennej hry Bolka Polívku a jeho ženy Chantal Poullain-Polívkovej (1987). Film Kopytem sem, kopytem tam z roku 1988 ako jedno z prvých českých a slovenských umeleckých diel hovorí o hrozbe AIDS. Mnohí diváci vďaka príbehu troch bohémskych tridsiatnikov spoznali protagonistov divadla Sklep Tomáša Hanáka, Davida Vávru a Milana Šteindlera.Komediálna snímka Chytilovej Dědictví aneb Kurvahošigutntag (1992) opäť s Polívkom v hlavnej úlohe a s Jozefom Kronerom po jeho boku vytvorila verný obraz porevolučnej doby aj s obrazom prostoduchého zbohatlíka ako jej protagonistu.Filmografiu autorky uzatvárajú filmy Pasti, pasti, pastičky (1998), Vyhnání z ráje (2001) a Hezké chvilky bez záruky (2006). Z dokumentov možno spomenúť snímky Chytilová versus Forman (1981), Praha-neklidné srdce Evropy (1984), Vzlety a pády (2000) a sériu dokumentov Inventura Febia (2011).Režisérka bola členkou Európskej filmovej akadémie, držiteľkou niekoľkých cien vrátane francúzskeho Rádu za umenie a literatúru, Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu či štátnej medaily Za zásluhy a viacerých zahraničných ocenení. V roku 1993 o nej natočila Irena Pavlásková dokument v rámci cyklu GEN.Věra Chytilová zomrela 12. marca 2014 v Prahe vo veku 85 rokov.