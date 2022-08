Reznikov sa pobavil na príbehu, že ruský vojak s kalašnikovom sám zničil 12 systémov HIMARS

17.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina neprišla o žiadny z vysokovýkonných delostreleckých raketových systémov HIMARS , ktoré jej dodali Spojené štáty.V rozhovore pre Hlas Ameriky to povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov , upozornil na to web Ukrajinská pravda.Ten narážal na nedávne správy o hrdinskom čine ruského vojaka Ivanova, ktorý údajne len pomocou kalašnikova sám dokázal zničiť 12 takýchto amerických systémov, ktoré používa ukrajinská armáda.„Absolútne zodpovedne môžem povedať, že sme neprišli ani o jeden HIMARS. Preto, keď si v ruských médiách či sociálnych sieťach prečítate, že vojak Ivanov nabúral nákladné auto, v ktorom s kalašnikovom zničil 12 systémov HIMARS, môžete sa jednoducho smiať a povedať si, že to je systém ich propagandy. Je to však hlúpe,“ skonštatoval Reznikov.