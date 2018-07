Rezort diplomacie potvrdil zatknutie dvoch Slovákov vo Worcestri

K útoku kyselinou došlo v sobotu popoludní v jednom z obchodov v nákupnom centre vo Worcestri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NEPREHLIADNITE: Z piatich obvinených z útoku kyselinou na dieťa sú traja Slováci

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Londýn 26. júla (TASR) - Slovenské veľvyslanectvo v Londýne disponuje informáciou o zatknutí dvoch slovenských občanov v anglickom meste Worcester. K ich zatknutiu došlo - podľa informácií miestnej polície - v súvislosti s ťažkým ublížením na zdraví, respektíve s prípravou takéhoto činu, ktorý však polícia nespresnila.Pre TASR to uviedol riaditeľ tlačového odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Igor Skoček. Dodal, že zatknutí Slováci ani ich rodinní príslušníci sa dosiaľ na Zastupiteľský úrad SR neobrátili so žiadosťou o konzulárnu pomoc.Britská polícia - podľa správ tamojších médií - obvinila piatich mužov v prípade pravdepodobného útoku kyselinou na trojročného chlapca v anglickom meste Worcester. Britský denník Daily Mail i ďalšie bulvárne médiá v stredu informovali, že až traja z piatich obvinených mužov sú občania Slovenska. Má ísť o Adama Cecha (27), Jana Dudiho (25) a Norberta Pulka (22), ktorí sú zo Slovenska a žijú v Londýne.Zmienená trojica sa podľa britských médií v stredu postavila pred súd spoločne s Afgancom Jabarom Paktiom (41) žijúcim v meste Wolverhampton v grófstve West Midlands a 39-ročným otcom obete, ktorý takisto žije v grófstve West Midlands. Jeho meno z právnych dôvodov neuviedli. Polícia obvinila mužov zo sprisahania s cieľom spôsobiť ťažkú telesnú ujmu.K útoku kyselinou došlo v sobotu popoludní v jednom z obchodov v nákupnom centre vo Worcestri. Chlapca hospitalizovali so závažnými popáleninami na tvári a na rukách. V nedeľu ho prepustili, ale ešte nie jasné, či sa neprejavia dlhodobé následky jeho zranení, uviedla polícia, podľa ktorej bol chlapec zámerným cieľom útoku. O možnom motíve nie je nič známe.V Británii zaznamenali nedávno nárast počtu útokov kyselinou, vláda chce preto sprísniť predaj leptavých látok, najmä osobám do 18 rokov.