Rezort dopravy by mal v roku 2019 hospodáriť so sumou 1,15 mld. eur

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 1,15 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 to znamená zníženie o 22,4 milióna eur, teda o 1,9 %. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.Ďalšie zvýšenie rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy sa podľa návrhu očakáva z realokácií výdavkov zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a príslušného spolufinancovania.opísalo ministerstvo financií v návrhu.Na cestnú a železničnú infraštruktúru sa na rok 2019 rozpočtujú výdavky vo výške 921 miliónov eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 predstavuje zvýšenie o 40 miliónov eur, čiže o 4,54 %. A to pre zvýšenie výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, a zvýšenie výdavkov spojených s poskytovaním vyšších výkonov v rámci zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave.Na investície uskutočňované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) je v návrhu rozpočtu naplánovaná suma 34,4 milióna eur, čo je na úrovni tohtoročného rozpočtu.Čo sa týka správy, údržby a opráv ciest a diaľnic, na tento účel je vyčlenená suma 64,2 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 predstavuje zvýšenie o 111.000 eur, teda o 0,17 %. Deje sa tak v nadväznosti na zvýšenie výdavkov na správu a prevádzku SSC o 280.000 eur pri súčasnom poklese výdavkov na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest pre NDS o 169.000 eur.Na zabezpečenie zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu sú rozpočtované výdavky v sume 500 miliónov eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 predstavuje zvýšenie o 9,15 milióna eur, teda o 1,87 %. A to v nadväznosti na zvýšenie výdavkov na zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK).Z tejto sumy je pre ŽSR na zmluvu o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry určených 250 miliónov eur a 22,5 milióna eur na kompenzáciu finančných dosahov vyplývajúcich zo zníženia poplatku za prístup k železničnej infraštruktúre.uvádza sa v návrhu rozpočtu.Na zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pre železničnú osobnú dopravu je určená suma 227 miliónov eur, z toho 219 miliónov eur pre ZSSK a 8,44 milióna eur pre spoločnosť RegioJet.Prilepšiť by si mala v budúcom roku letecká doprava, pre ktorú je v rozpočte navrhnutá suma šesť miliónov eur, čo v porovnaní s rokom 2018 znamená nárast o päť miliónov eur. Tieto výdavky majú podľa ministerstva financií smerovať na zabezpečenie poskytovania služieb súvisiacich s odbavovaním letov oslobodených od odplát, na bezpečnostnú ochranu letísk a výkon záchranných hasičských služieb.Na vodnú dopravu je v roku 2019 naplánovaná suma 210.000 eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 predstavuje zvýšenie o 7.340 eur, teda o 3,62 %. Čo sa týka podpory cestovného ruchu, na tento účel by malo v roku 2019 smerovať 8,55 milióna eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 to znamená nárast o 900.000 eur, čiže o 11,8 %. Dôvodom je zvýšenie výdavkov na dotácie na podporu cestovného ruchu pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu.