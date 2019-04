Rezort dopravy chce, aby subdodávatelia D4/R7 mali zaplatené za prácu

Na snímke pohľad na časť nasypaného stavebného materiálu, na ktorom bude asfaltový koberec budúceho obchvatu D4/R7. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR má záujem na tom, aby všetci subdodávatelia dostali zaplatené za riadne vykonané práce. Ak sa naň teda obráti akýkoľvek nespokojný subdodávateľ stavby D4/R7, rezort posunie jeho žiadosť na koncesionára a bude požadovať prešetrenie situácie. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.Ministerstvo tak reagovalo na medializované informácie o tom, že niektorí subdodávatelia na stavbe D4 a R7 nedostali za prácu zaplatené.skonštatovalo MDV.Rezort zároveň pripomenul, že nie je zmluvnou stranou so subdodávateľmi a zmluvne sa nezaviazal uhrádzať takéto faktúry. Riziko financovania bolo prenesené na koncesionára.priblížilo MDV. Rezort v prípade, že sa naň obráti nespokojný subdodávateľ, jeho žiadosť posunie na koncesionára, zároveň však bude požadovať prešetrenie.Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.