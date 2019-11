Rezort dopravy chce predložiť materiál na vládu ku koncesii letiska

Letisko M. R. Štefánika, archívna foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 24. novembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce do konca tohto roka ešte predložiť materiál na vládu v súvislosti s koncesiou bratislavského letiska. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu dopravy.Ministerstvo dopravy podľa odboru komunikácie v súčasnosti pracuje na aktualizácii dokumentácie potrebnej na vypracovanie materiálu na rokovanie vlády SR, ktorý sa v súlade s platnými predpismi vyjadruje k vyhláseniu výberu koncesionára pre bratislavské letisko.dodal rezort dopravy.Koncesný variant by mal byť pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave najlepšou alternatívou. Predmetom koncesnej zmluvy má byť pritom prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Vyplýva to z materiálu Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý ešte v decembri minulého roka schválila vláda.