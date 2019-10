Rezort dopravy chce previesť pozemky pod rýchlostnými cestami na NDS

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 5. októbra (TASR) – Do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) by mali pribudnúť viaceré pozemky. Ide o majetok štátu v správe Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. V celkovej výške bol vklad do základného imania ocenený na 22,88 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rezortu dopravy, ktorý bol zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. K materiálu sa v týchto dňoch skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.Týka sa to pozemkov pod rýchlostnými cestami a diaľnicami vo vlastníctve NDS v katastrálnych územiach Hrádok, Čunovo, Rusovce, Jarovce, Petržalka, Ružinov, Trnávka, Nivy a Dúbravka v celkovej výmere 617.581 štvorcových metrov. Vložením tohto nehnuteľného majetku do základného imania NDS má dôjsť k zosúladeniu vlastníctva stavieb vo vlastníctve NDS s pozemkami pod nimi a súvisiacimi priľahlými pozemkami.Predmetné pozemky v čase založenia NDS spĺňali znaky majetku určeného na vklad do jej základného imania. V tom čase však neboli majetkovoprávne vyrovnané alebo nebolo preukázané vlastníctvo SR k týmto nehnuteľnostiam.konštatuje rezort dopravy. V súčasnosti je podľa ministerstva majetok majetkovoprávne vyrovnaný a bol prevedený zo správy Slovenskej správy ciest do správy rezortu dopravy.