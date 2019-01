Rezort dopravy chce riešiť vyťaženosť trate Bratislava – Komárno

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Nedostatočná kapacita vlakov na trati Bratislava – Komárno komplikuje cestujúcim každodenné dochádzanie do hlavného mesta. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) preto požiadal spoločnosť RegioJet, aby na trať v rannej špičke zabezpečila poschodové vozne. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Karolína Ducká.Poschodové vozne by mali podľa rezortu dopravy zabezpečiť, že sa kapacita na sedenie zvýši o desiatky nových miest. Ministerstvo zároveň uistilo, že je pripravené byť nápomocné a urýchliť proces schválenia licencie týchto vlakov, aby mohli byť nasadené na trať už v najbližších týždňoch.Érsek zdôraznil, že situáciu na tejto trati rezort intenzívne rieši aj s dôrazom na zhoršujúcu sa dopravnú situáciu v Bratislave. "priblížil minister dopravy.Podľa MDV sú na trhu dostupné poschodové vozne nemeckej výroby, pričom kapacita jedného je 120 miest na sedenie, čo je o 32 miest viac ako v inom bežnom vozni. Pri trojvozňovej súprave by sa tak počet sedadiel mal zvýšiť o 96 miest. Rezort dopravy zároveň očakáva od spoločnosti RegioJet, ktorá dopravu na trati Bratislava – Komárno prevádzkuje, podrobnosti k radeniu týchto vlakov v rannej špičke a tiež cenovú ponuku.Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil. Situáciu na trati komplikuje podľa MDV aj fakt, že ide o jednokoľajnú trať a pridanie ďalšieho ranného posilového vlaku z dôvodu ich hustého vedenia v súčasnosti nie je možné. "" skonštatovala hovorkyňa rezortu.