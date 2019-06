Rezort dopravy chce upraviť údaje na preukaze osoby kontrolujúcej mýto

Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek, archívna snímka Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 15. júna (TASR) – Údaje uvádzané na preukaze osoby poverenej výkonom kontroly výberu mýta by sa mali upraviť. Rovnako tak v prípade osoby, ktorá je poverená kontrolou úhrady diaľničných známok. Vyplýva to z vyhlášok, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.približuje dôvodová správa. Podobným spôsobom by sa mali upraviť aj preukazy kontrolórov úhrady mýta. Zároveň sa tým má ustanoviť vzor oboch typov preukazov.Vyhlášky reflektujú na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Pri oboch sa navrhuje účinnosť od 1. septembra tohto roka. Ich návrh je zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Medzirezortné pripomienkové konanie by sa malo skončiť 2. júla 2019.