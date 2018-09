Rezort dopravy chce z eurofondov podporiť integrované systémy

Práce na modernizácii elekričkových tratí. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. septembra (TASR) - Podpora nových oblastí v sektore dopravy, ako je napríklad budovanie integrovaných dopravných systémov či podporamobility v mestskej a regionálnej doprave. Ale tiež aj podpora dopravy v rámci transformácie hospodárstva hornej Nitry a podpora pre Prešovský kraj. To sú niektoré z oblastí, kde by vedelo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR využiť eurofondy, ktoré by sa presunuli z iných rezortov, ktoré ich nevedia vyčerpať.Ministerstvo pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) spísalo možnosti využitia dodatočných eurofondov v Informácii o možnosti úpravy finančných plánov vybraných operačných programov v prospech sektora dopravy v programovom období 2014 až 2020. Materiál v stredu 12. septembra vzala na vedomie vláda.vysvetlili pre TASR z odboru komunikácie ministerstva dopravy.Podľa rezortu nejde o záväzný materiál, pretože konečné slovo pri prípadnom presune eurofondov bude mať Európska komisia.dodalo ministerstvo.Rezort dopravy si tak vie predstaviť čerpanie eurofondov v oblastiintervencie. Zahŕňa projekty so zameraním na využívanie moderných technológií. Tento prístup presadzuje, aby boli riešenia integrované, inovatívne a finančne a environmentálne udržateľné.Ide teda najmä o budovanie integrovaných dopravných systémov, o podporumobility v mestskej a regionálnej doprave s podporou informačno–komunikačných technológií, tiež o odklon tranzitnej dopravy z miest vrátane preferencie ekologických foriem prepravy a podpory budovaniamesta a patria sem napríklad aj riešenia pre migráciu fauny a ochranu životného prostredia.Čo sa týka podpory transformácie hospodárstva regiónu Hornej Nitry, ministerstvo dopravy by vedelo z eurofondov zabezpečiť modernizáciu a výstavbu vybraných ciest prvej triedy v regióne či modernizáciu a optimalizáciu železničnej infraštruktúry, aby sa zefektívnila vlaková doprava a tiež aj potrebnú projektovú dokumentáciu a štúdie realizovateľnosti.Tieto opatrenia by mohli podľa rezortu vytvoriť podmienky pre zatraktívnenie regiónu pre nových investorov, zvýšiť mobilitu pracovnej sily či podporiť nové podnikateľské aktivity a vytvoriť nové pracovné miesta.Čo sa týka podpory Prešovského kraja, tá by mala byť v rámci európskej iniciatívyJe zameraná na podporu menej rozvinutých regiónov. V rámci Slovenska bol do nej pilotne vybraný práve Prešovský samosprávny kraj.Ministerstvo dopravy by chcelo pre región zabezpečiť napríklad modernizáciu a výstavbu vybraných ciest prvej triedy či odklon tranzitnej dopravy z miest vrátane preferencie ekologických foriem prepravy a podpory budovania "zelenšieho" mesta.