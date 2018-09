Rezort dopravy chystá novelu, týka sa cezhraničného dodávania balíkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) - Povinnosti pri cezhraničnom dodávaní balíkov by sa mali upraviť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR totiž pripravuje novelu zákona o poštových službách, ktorá by sa mala zaoberať práve touto oblasťou.Predbežnú informáciu o príprave novely zverejnil rezort dopravy na právnom a informačnom portáli Slov-lex. Momentálne k nej prebieha pripomienkové konanie. Samotná novela by sa mala podľa odhadu rezortu dostať do pripomienkového konania vo februári 2019.Dôvod vypracovania novely zákona vyplynul podľa ministerstva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z apríla tohto roku o službách cezhraničného dodávania balíkov.Po novom by sa mal rozšíriť okruh subjektov nad rámec poštových podnikov, ktoré budú mať povinnosť odovzdávať Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačnému úradu) informácie. Zároveň by sa mal rozšíriť aj rozsah údajov, ktoré bude regulačný úrad zhromažďovať. Súčasne s tým sa stanovia aj sankcie za porušenie týchto povinností.Právomoci regulačného úradu by sa teda mali vzťahovať na všetkých poskytovateľov služieb dodávania balíkov, ak poskytujú služby aspoň v jednej etape poštového dodávacieho reťazca. Čiže napríklad vybratie, triedenie a distribúciu balíkov. Vzťahovať sa tak majú aj na subjekty, ktoré nemusia byť poštovými podnikmi.