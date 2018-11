Rezort dopravy chystá zákon o verejných dotáciách v civilnom letectve

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 12. novembra (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) pripravuje nový zákon, ktorý by mal okrem iného podrobnejšie upraviť poskytovanie dotácií v civilnom letectve s ohľadom na predpisy Európskej únie v oblasti štátnej pomoci.Predbežnú informáciu o príprave zákona zverejnilo ministerstvo na právnom a informačnom portáli Slov-lex. Konkrétne má ísť o návrh zákona o odplatách a o poskytovaní verejných financií v civilnom letectve.Do prípravy zákona sa môže podľa rezortu zapojiť aj verejnosť formou posielania podnetov a návrhov. Ministerstvo odhaduje, že samotný návrh zákona by sa mohol dostať do pripomienkového konania v januári či februári 2019.V súčasnosti upravuje poskytovanie dotácií v civilnom letectve letecký zákon v spojení s výnosom ministerstva o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva.odôvodnilo zámer ministerstvo.Návrh zákona by tak mal upraviť spoločné zásady na stanovovanie výšky letiskových odplát, tiež by mal podrobnejšie upraviť poskytovanie verejných financií v oblasti civilného letectva s ohľadom na osobitné predpisy Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a zároveň by mal upraviť ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce predovšetkým oblasť letiskovej infraštruktúry.