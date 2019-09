Rezort dopravy diagnostikuje most cez rieku Myjava v Jablonici

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jablonica 10. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súčasnosti spracováva diagnostiku mosta na ceste I/51 nad riekou Myjava v obci Jablonica. Vyplýva to z listu, ktorý poslal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) starostovi obce Jablonica Silvesterovi Nestarcovi. List obec zverejnila na sociálnej sieti.Starosta žiadal ministerstvo o prehodnotenie výstavby obchvatu obce z dôvodu neúnosnej situácie na ceste I/51.uviedol Nestarec.Poukazuje na to, že zistenia v štúdii realizovateľnosti merania intenzity dopravy nezodpovedajú realite. Podľa nej obcou prechádza 6280 až 7470 vozidiel za 24 hodín, z toho 1640 až 1690 vozidiel nad 3,5 tony, čo v súčasnosti kapacitne predstavuje vyhovujúcu funkčnú úroveň.doplnil starosta Jablonice.Podľa ministerstva pripravuje Slovenská správa ciest (SSC) stavbu mostu nad riekou Myjava.uvádza sa v odpovedi ministra.Ten v liste ďalej informuje, že príprava stavby obchvatu obce Jablonica bude zaradená do plánu SSC v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov na jednotlivé stupne prípravy a príslušné roky.