Rezort dopravy nepodniká kroky na zmenu propagácie cestovného ruchu

Bratislava 6. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v súčasnosti nepodniká kroky na podstatnú zmenu systému propagácie cestovného ruchu na Slovensku. Rezort však nevylúčil aj iné riešenie tejto oblasti v prípade, ak by bola na tom politická zhoda.uviedol pre TASR odbor komunikácie rezortu dopravy. Zároveň však dodal, že propagácia sa nikdy nekončí a je to kontinuálny proces.V nadväznosti na to, že Zväz cestovného ruchu (ZCR) SR deklaroval požiadavku zriadenia úradu na koordináciu cestovného ruchu rezort uviedol, že aktuálne neplánuje podstatné zmeny v systéme propagácie cestovného ruchu.skonštatoval rezort.