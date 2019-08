Rezort dopravy:Výkon funkcie predsedov regulačného úradu sa má upraviť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. augusta (TASR) – Výkon funkcie predsedov a podpredsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu by sa mal v zákone upraviť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predložilo návrh zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade do medzirezortného pripomienkového konania na legislatívno-právny portál Slov-lex.Upraviť zákon je podľa rezortu dopravy potrebné z dôvodu novelizácie ústavného zákona. Predsedovia a podpredsedovia oboch úradov sa tým totiž zaradili medzi verejných funkcionárov. Zámerom je, aby nedochádzalo k zmätočnému posudzovaniu, kontrole a prípadnému konaniu voči uvedeným verejným funkcionárom. Má sa tiež predísť neprehľadnosti z dôvodu duplicitnej právnej úpravy.V zákone by sa však mala ponechať oproti ústavnému zákonu prísnejšia právna úprava, pokiaľ ide o podmienky výkonu funkcií dotknutých verejných funkcionárov. Zaručiť by sa tým mala požiadavka nezávislosti regulačných úradov voči verejným aj súkromným subjektom či osobám, vo vzťahu ku ktorým vykonávajú oba úrady svoju pôsobnosť, či politickým tlakom, ktorá vyplýva z príslušnej legislatívy Európskej únie.