Rezort dopravy získal 6,9 milióna eur na inteligentnú mobilitu

Na archívnej snímke minster dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Na Ministerstve dopravy a výstavby (MDV) SR vznikne tím, ktorý sa bude zaoberať inteligentnou mobilitou. Odborníci na informatizáciu a dopravu by mali zmapovať súčasný stav a navrhnúť legislatívne aj praktické opatrenia na rýchlejšie zavádzanie inteligentných systémov do praxe. Rezort dopravy a výstavby na túto úlohu získal spolu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu grant z fondov Európskej únie vo výške 6,9 milióna eur, informovalo v utorok MDV.povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. Okrem toho bude úlohou tímu vyhodnotiť legislatívu a záväzky voči Európskej únii v tejto oblasti a tiež posilniť spoluprácu medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom.Inteligentné systémy, ktoré zabezpečujú nielen komunikáciu s okolitými vozidlami, ale aj so zariadeniami, ktorými sú vybavené pozemné komunikácie, sú v niektorých vozidlách zabudované už v súčasnosti. Ich neustály vývoj a rýchle napredovanie vyvíja tlak aj na Slovensko.