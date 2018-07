Rezort dopravy zvýšil dotácie pre organizácie cestovného ruchu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. júla (TASR) - Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zvýši finančnú čiastku, ktorá smeruje organizáciám cestovného ruchu (OCR) na podporu ich aktivít. Spolu 40 subjektov v cestovnom ruchu si tak v roku 2018 rozdelí takmer 5,7 milióna eur vo forme dotácií. V porovnaní s minulým rokom je to podľa rezortu dopravy viac o približne 700.000 eur.Dodatočné peniaze ministerstvo vyčlenilo z vlastnej kapitoly. Podľa rezortu by sa pomocou nich malo ešte viac pomôcť rozvoju domáceho cestovného ruchu.opísal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Peniaze poputujú do 35 oblastných organizácií cestovného ruchu a do piatich krajských organizácií cestovného ruchu. Tie musia podľa ministerstva pridelené prostriedky zo zákona o podpore cestovného ruchu použiť na deväť hlavných aktivít, ako sú marketing, tvorba produktov v cestovnom ruchu, atraktivita cestovného ruchu či vzdelávanie.doplnil štátny tajomník ministerstva Peter Ďurček. Zároveň súčasná doba inovácií podľa jeho slov núti k vyššej kreativite, ktorú treba využívať aj v marketingu.Aj to sú podľa ministerstva dôvody, prečo rezort dopravy veľmi pozorne vyhodnocoval predložené projekty a pri niektorých aktivitách, ktoré nespĺňali kritériá z hľadiska významu pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, nemohol projekty schváliť a vyčleniť na ne peniaze.uviedol rezort. Na ňom spoločne analyzovali súčasný stav a hľadali riešenia, ako podobným nedorozumeniam predchádzať.