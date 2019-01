Rezort financií chce upraviť podmienky petície pri obmedzení hazardu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. januára (TASR) – Zámerom Ministerstva financií (MF) SR je prostredníctvom novely zákona o hazardných hrách efektívne nastaviť reguláciu tohto sektora. Rezort však uviedol, že vníma snahu niektorých starostov a primátorov o vyššiu flexibilitu pri možnosti zrušenia hazardu. Preto avizuje úpravu podmienky týkajúcej sa petície v súvislosti s obmedzením hazardu v obci alebo meste. Návrhom zákona sa bude zaoberať parlament na schôdzi, ktorá sa začína v utorok. Koncom vlaňajška ju totiž vetoval prezident SR Andrej Kiska.Novela prináša viaceré zmeny. Oproti súčasnosti sa posilňujú kompetencie samospráv v oblasti regulácie hazardu. Obce budú môcť po novom na dvanásť dní v roku zakázať niektoré druhy hazardných hier a tiež rozhodnúť o tom, že herne budú od škôl, školských zariadení či liečební vzdialené minimálne 200 metrov.avizoval v stanovisku pre médiá rezort financií.Návrh zákona zároveň koncentruje dozor nad hazardom pod jednu strechu Úradu pre dohľad nad hazardnými hrami. Táto špecializovaná dozorná inštitúcia bude mať všetky kompetencie pre reguláciu hazardných hier (okrem legislatívnej). Tým sa tiež v porovnaní so súčasnosťou zníži celkový počet ľudí, ktorí sa venujú kontrole a regulácii hazardných hier.Novela tiež prináša ďalšie sprísnenie podmienok pre hazard vo viacerých oblastiach. Po jeho schválení dôjde k obmedzeniu prevádzkových hodín herní, ktoré by mali byť po novom medzi treťou hodinou ráno a 10. hodinou dopoludnia zatvorené. Zákon definuje kvízomaty ako zakázanú hru, preto sa presunú z miest, kam nepatria, do prísne regulovaných herní.Má sa tiež zaviesť nová sankcia pre osoby, ktoré napomáhajú prevádzkovaniu hazardných hier. Napríklad krčmári, ktorí budú mať vo svojej prevádzke výherné prístroje, či kvízomaty budú môcť po novom prísť o živnostenské oprávnenie. Návrh zákona okrem toho zvyšuje minimálny povolený počet prístrojov v jednej prevádzke z 12 na 15 kusov. Tým podľa ministerstva opäť klesne dostupnosť hazardných hier podobne, ako tomu bolo na prelome rokov 2017 a 2018.Od začiatku tohto roka bol úspešne spustený register vylúčených osôb. Nový zákon pritom rozširuje existujúce kategórie osôb so zákazom hrania hazardných hier o osoby, ktorým účasť na hazardných hrách zakázal súd, ale aj tí, ktorí musia platiť výživné na deti.