Rezort financií chce zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov

Bratislava 5. septembra (TASR) – Slovensko je vo finančnej gramotnosti obyvateľov na priemernej úrovni. V rebríčku sa v porovnaní s krajinami EÚ umiestnilo na 16. mieste. Ministerstvo financií chce tento stav zlepšiť, preto prišlo s projektom zameraným najmä na učiteľov a žiakov základných škôl. Projekt predstavil vo štvrtok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).povedal minister. Podľa Kamenického sa môžu občania dostať aj do rúk podvodníkov, čo pre nich bez potrebných finančných vedomostí môže mať existenčné následky.Podľa prieskumov, ktoré má MF k dispozícii, je finančná gramotnosť Slovákov na úrovni 48 % obyvateľov. Na porovnanie, Rumunsko na chvoste rebríčka má 22 % finančne gramotných obyvateľov, no Dánsko je na úrovni 71 %.upozornil minister.MF preto pripravilo projekty na zvýšenie finančnej gramotnosti. Ich súčasťou je okrem iného aj akcia Deň pre školy, kde sa 300 žiakov z 15 bratislavských základných škôl v septembri dozvie viac o tom, čo sú to peniaze a ako s nimi narábať. Ministerstvo chce tento pilotný projekt rozšíriť aj do ďalších škôl po celom Slovensku.povedal Peter Mikloš, riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov.Finančné vzdelávanie je témou aj pre finančnú správu, ktorá v tejto oblasti vyvíja viaceré aktivity.uviedla prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.Finančná správa pripravila okrem iného aj edukačnú hru pre žiakov základných škôl. Online hra s názvom Majland, ktorá je dostupná na internetovej stránke www.majland.sk, jednoduchou a hravou formou vysvetľuje, na čo dane slúžia a prečo je ich platenie dôležité. Finančná hra má za cieľ naučiť žiakov, ako funguje daňový mechanizmus a na čo je pre spoločnosť dobrý.