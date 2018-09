REZORT FINANCIÍ OČAKÁVA LEPŠÍ VÝBER DANÍ A ODVODOV V TOMTO ROKU

Na snímke podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Štát by mal v tomto roku ako aj v nasledujúcich vybrať na daniach viac. Ministerstvo financií (MF) SR odhaduje, že daňové príjmy by mali vzrásť o 560 miliónov eur až 654 miliónov eur v rokoch 2018 až 2021. Zatiaľ, čo v roku 2018 pomáha najmä rastúca efektívnosť výberu, od roku 2019 významnejšie prispieva predpokladaný makroekonomický vývoj, najmä silnejší rast miezd. Vyplýva to z najnovšej prognózy daňovo-odvodových príjmov, ktorú zverejnilo ministerstvo financií.