Rezort financií: OĽaNO pri DPH zavádza, úniky sa znižujú

Bratislava 23. mája (TASR) – Opozičné hnutie OĽaNO podľa Ministerstva financií (MF) SR zavádza verejnosť údajmi o raste daňovej medzery na dani z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku. Rezort hovorí, že za posledné roky došlo k výrazným úspechom v boji s daňovými únikmi.Hnutie vo štvrtok vyčíslilo, že medzera vo výbere DPH sa prestala znižovať, pričom zvrat nastal v minulom roku. V roku 2015 bola medzera 2,4 miliardy eur, v roku 2016 to bolo 2,2 miliardy eur a v roku 2017 to bolo 2,1 miliardy eur.vyčíslil poslanec hnutia Eduard Heger s tým, že dosiahnuť mala 2,3 miliardy eur.Rezort financií však prezentované závery hnutia považuje za nesprávne.vysvetlil pre TASR tlačový odbor ministerstva, podľa ktorého poslanci OĽaNO v prezentácii neuviedli, že skutočný výnos DPH rastie dlhodobo rýchlejšie ako rast potenciálnej bázy, čo naznačuje úspešnosť boja s daňovými podvodmi.upozornilo MF SR.Ministerstvo zároveň uviedlo, že boj proti daňovým únikom považuje za zásadný a najefektívnejší spôsob, ako zabezpečiť príjmy do rozpočtu. Pomôcť k tomu mal aj prijatý Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016, okrem toho v roku 2014 bola zavedená povinnosť predkladať kontrolný výkaz DPH, ktorý umožňuje lepšie kontrolovať obraty platcov DPH.priblížilo ministerstvo.Rezort financií tiež uviedol, že daňová medzera klesla z vyše 40 % v roku 2012 na 26,9 % v minulom roku, pričom sa znižuje aj daňová medzera pri dani z príjmov právnických osôb.upozornil rezort.V súčasnosti sa zavádzajú ďalšie opatrenia, ktoré podľa ministerstva pomôžu v ďalšom boji s daňovými únikmi. Sú nimi zavedenie online napojenia fiškálnych pokladníc na systém finančnej správy, ide o tzv. eKasa projekt a zavedenie identifikačných látok v pohonných hmotách (nanomarkery). Rezort si od nich sľubuje výraznejší pokles daňovej medzery na DPH a spotrebných daniach.