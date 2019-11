Rezort financií:Schválenie štátneho rozpočtu je prioritou ministerstva

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) – Záujmom Ministerstva financií (MF) SR je, aby bol rozpočet schválený v súlade so všetkými pravidlami. V reakcii na hodnotenie návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) to uviedla riaditeľka tlačového odboru rezortu financií Alexandra Gogová. Zdôraznila, že rezort vníma riziká, o ktorých RRZ hovorí, nikdy sa však všetky nenaplnili.Rozpočet je podľa Gogovej prioritou MF SR." priblížila. Zároveň dodala, že rétorika analytikov je podobná ako po minulé roky, počas ktorých sa nikdy všetky riziká nenaplnili.Vládou schválený rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022 nie je vo viacerých položkách príjmov a výdavkov verejných financií podložený reálnymi predpokladmi. Riziká návrhu rozpočtu dosahujú 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. V rámci hodnotenia návrhu rozpočtu to v piatok uviedol predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko. Ak sa neprijmú dodatočné opatrenia do konca tohto roka, predpokladá, že deficit môže v roku 2020 dosiahnuť 1,8 % HDP a následne sa zvýšiť na 2,0 % HDP v roku 2021 a 2,5 % HDP v roku 2022.Vláda 14. októbra schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % HDP a v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP. Hrubý dlh verejnej správy by mal klesať. V tomto roku by mal dosiahnuť 47,9 % HDP a dostane sa tak pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu predpokladá, že hrubý dlh bude klesať o ďalších 3,1 percentuálneho bodu HDP v budúcom roku a na konci horizontu by mal byť na úrovni 44,8 % HDP.