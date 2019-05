Rezort hospodárstva: Exekúcia voči SPP Duckého zmenky sú škandálom

Ilustračné foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR považuje informácie o exekúcii voči spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) pre tzv. Duckého zmenky za škandál. Uviedol to hovorca MH SR Maroš Stano v reakcii na oznámenie SPP, že cyperská schránková firma sa znovu snaží nezákonne získať 30 miliónov eur od SPP.dodal Stano.Hovorca SPP Ondrej Šebesta informoval, že cyperská schránková spoločnosť Stroden Management Limited, pokračuje v nezákonných pokusoch o získanie 30 miliónov eur od spoločnosti SPP. Akciovej spoločnosti SPP bolo 15. mája 2019 doručené upovedomenie o začatí exekúcie a následne zablokované finančné prostriedky na bankovom účte, napriek tomu, že je to vyslovene a v príkrom rozpore so zákonom.Šebesta pripomenul, že Najvyšší súd SR síce v novembri 2018 svojím rozhodnutím priznal pochybný nárok schránkovej spoločnosti so sídlom na Cypre, avšak toto rozhodnutie nie je vykonateľné. SPP totiž v zákonnej lehote podal mimoriadny opravný prostriedok – dovolanie, ktoré v zmysle zákona zabraňuje možnosti začať voči SPP exekúciu. Cyperská schránka sa tak za každú cenu snaží nezákonne dostať k majetku SPP a Slovenskej republiky.Hovorca SPP uviedol, že SPP v tejto súvislosti ihneď podal návrh na zastavenie exekúcie a zároveň pripravuje ďalšie kroky na ochranu svojich záujmov, vrátane podnetov na preskúmanie zákonnosti postupu relevantných subjektov v tomto exekučnom konaní, ako aj podania trestného oznámenia z dôvodu zjavného úmyselného konania spôsobiť SPP a Slovenskej republike škodu veľkého rozsahu.