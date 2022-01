Rezort hospodárstva finišuje s prípravou akčného plánu, ktorého cieľom je využívať vodíkovú technológiu

Stratégia definuje štyri oblasti

Vodíkové nabíjacie stanice

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v prípravách výraznejšieho zapojenia Slovenska pri využívaní vodíka . V lete minulého roka vláda schválila Národnú vodíkovú stratégiu , aktuálne rezort hospodárstva dokončuje na ňu nadväzujúci akčný plán. Ten by už mal obsahovať konkrétne úlohy jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy v súvislosti s vodíkom.Kabinet mal podľa schválenej stratégie rokovať o materiáli koncom vlaňajšieho roka. Napokon sa však dokument na stoly ministrov nedostal. „Akčný plán je už takmer hotový. Mesiac hore - dole, nehrá rolu. Plán už iba dolaďujeme, robota je urobená," uviedol minister hospodárstva Richard Sulík v rozhovore pre agentúru SITA.Samotná stratégia pritom rozoberá vodík zo štyroch oblastí, a to výroba, preprava, skladovanie a spotreba a definuje, pre akú oblasť existujú aké podmienky uplatnenia.„Napríklad v hutníctve sa dá vodík využívať pri redukcii železa, ale to by vyvolalo takú obrovskú spotrebu, že je to hudba budúcnosti. Oproti tomu spustiť vodíkový vlak na pilotnej trati Prievidza - Nové Zámky je stokrát jednoduchšie a lacnejšie," načrtol Sulík.Meškanie minister priznal aj pri výstavbe prvých vodíkových čerpacích staníc. Tie mali podľa jeho pôvodných vyjadrení stáť už na jeseň uplynulého roka. „Áno, tu meškáme. Sú tam neuveriteľné ťažkosti s verejným obstarávaním, ale bojujeme na tomto poli ďalej. Nebudem už hovoriť ďalšie termíny, ale verím, že už čoskoro bude prvá vodíková čerpačka," povedal.Národnú vodíkovú stratégiu schválila vláda v lete 2021. Definuje strategickú úlohu štátu pri využití vodíkových technológií. Jej cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a zároveň prispieť k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti v súlade s Parížskou klimatickou dohodou . Prostredníctvom stratégie má štát vytvoriť rámec pre využitie vodíka v celom jeho reťazci.