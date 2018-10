Rezort hospodárstva pracuje na 3. balíku antibyrokratických opatrení

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 1. októbra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR intenzívne pracuje na treťom balíku antibyrokratických opatrení, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády v prvom štvrťroku 2019. Uviedla to generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová.Tretí balík by mal byť zameraný predovšetkým na prevádzky.priblížila Letašiová. Ambíciou týchto opatrení je napríklad znížiť počet mesiacov v cykle otvorenia prevádzky na jeden až tri mesiace. V súčasnosti je to podľa Letašiovej tri až deväť mesiacov.Rezort hospodárstva plánuje balík opatrení predložiť na rokovanie vlády budúci rok.avizovala Letašiová.Prvý balíček antibyrokratických opatrení bol schválený v júni 2017 a druhý v apríli tohto roka.zhodnotila Letašiová. Z druhého balíčka 23 opatrení boli podľa nej splnené zatiaľ dve.dodala. Úspora z prvého balíčka podľa nej pre podnikateľov predstavovala 44 miliónov eur a z druhého 7,4 milióna eur.