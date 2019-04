Rezort hospodárstva: Sme pripravení žiadať vysvetlenie k Mochovciam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR je pripravené na úrovni akcionárov Slovenských elektrární (SE) "veľmi razantne" žiadať vysvetlenie a návrh ďalšieho postupu vo veciach dostavby tretieho bloku elektrárne v Mochovciach (EMO3). Uviedol to pre TASR Maroš Stano v reakcii na brífing opozičnej strany Sloboda a solidarita (SaS).priblížil Stano. Rezort hospodárstva podľa neho pozorne sleduje aj postupné uvádzanie tretieho bloku elektrárne do prevádzky, ako aj ukončenie ďalšieho dôležitého míľniku - horúcej hydroskúšky.Upozornil, že za dostavbu elektrárne nesie plnú zodpovednosť súkromný vlastník s manažérskymi právomocami, a nie štát ako menšinový akcionár.dodal Stano.Predstavitelia SaS Richard Sulík (predseda SaS) a poslanci Národnej rady (NR) SR Jana Kiššová a Karol Galek v pondelok na brífingu oznámili, že pre hroziace ďalšie meškanie dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, ako aj ďalšie navýšenie rozpočtu, chce SaS podať trestné oznámenie a zvolať mimoriadny parlamentný výbor.Podľa Kiššovej sa k poslancom dostávajú informácie z oficiálnych a aj neoficiálnych zdrojov o tom, že Mochovce tak skoro nebudú dostavané a vonkoncom nie za sumu, ktorá mala byť už konečná.povedala Kiššová s tým, že naposledy boli poslanci NR SR vedením spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) informovaní, že z rozpočtu 5,4 miliardy eur, ktorý majú SE k dispozícii, postavia bez problémov nielen tretí, ale dokonca aj štvrtý blok EMO. Podľa naposledy avizovaných informácií mal byť tretí blok EMO spustený v 2. štvrťroku 2019.Podľa Galeka v EMO stále pokračuje tzv. horúca hydroskúška, ktorá mala trvať dva mesiace, ale už trvá štyri mesiace a stále nie je ukončená. Po je skončení má podľa neho dôjsť k tzv. revízii a k odstráneniu zistených porúch. Následne má ÚJD SR 60 dní na to, aby vydal povolenia na zavedenie paliva.podčiarkol Galek. Ďalším problémom pri dostavbe EMO je podľa neho financovanie ďalšieho navýšenia dostavby, keďže SE majú celý majetok založený v prospech veriteľov.