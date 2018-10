Rezort kultúry by mal mať peniaze na dotácie pre umelecké školy

Na archívnej snímke ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry by malo mať peniaze na to, aby mohlo dotovať tri verejné umelecké školy. Na rokovaní parlamentného kultúrneho výboru to povedala ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD).Reagovala tak na vyjadrenie jej predchodcu Mareka Maďariča (Smer-SD), ktorý sa pýtal na zdroje na pokrytie týchto dotácií. Ministerka poukázala na audity v rezorte kultúry.uviedla.S každoročnou podporou projektov umeleckých škôl počíta novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR z dielne poslancov Smeru-SD a SNS, ktorý je v parlamente v druhom čítaní. Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a ktoré vyhodnotí odborná komisia.Zmena sa má týkať Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici.uvádzajú predkladatelia.Poslanci pripomínajú, že študentské projekty možno dnes podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, respektíve Fondu na podporu umenia. Podľa poslancov však chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov.