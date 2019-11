Rezort kultúry pripravil pre žiakov súťaž Prečo mám rád slovenčinu

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravilo pre žiakov celoslovenskú súťaž s medzinárodnou účasťou "Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko". V 28. ročníku budú hlavnými témami napríklad 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla, 20. výročie vyhlásenia Medzinárodného dňa materinského jazyka, 200. výročie narodenia Andreja Sládkoviča, 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika a ďalšie. Informoval o tom Pavol Čorba z kancelárie ministra MK."Dvadsiaty ôsmy ročník znamená už dlhoročnú tradíciu súťaže, ktorá deti a študentov povzbudzuje k láske k rodnému jazyku a podporuje ich tvorivosť. Každoročne v prozaických alebo poetických žánroch opisujú svoj vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku a tieto ich diela sú originálne, vrúcne, mnoho ráz vtipné a úprimné," hovorí rezort.Žiaci sa môžu zapojiť napísaním práce. Môže to byť rozprávka, príbeh, úvaha, poviedka, novela, báseň vo veršoch či bez veršov, alebo divadelná hra, konkretizoval Čorba. Súťažiaci si má pripraviť štyri výtlačky svojej práce."Študent môže vyhrať dve voľné vstupenky do rozprávkovej dediny Habakuky na Donovaloch postavenej na motívy slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského, predplatné časopisu Slniečko a zaujímavé knihy. Dostane aj diplom a práca bude uverejnená v zborníku víťazných prác. Stretne sa aj so spisovateľom na slávnostnom odovzdávaní cien v Nových Zámkoch v máji 2020," povedal Čorba. Doplnil, že žiak prácu odovzdá do 9. januára 2020 svojmu učiteľovi, ktorý ju pošle do Štátneho pedagogického ústavu.