Rezort kultúry rešpektuje odstúpenie Burana z Rady FPU, odmieta však tvrdenia o jeho nefunkčnosti

1.4.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR rešpektuje rozhodnutie Dušana Burana odstúpiť z Rady Fondu na podporu umenia (FPU) . V rámci stanoviska rezortu to uviedla riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská . Zároveň dôrazne odmietla opakované tvrdenia o tom, že FPU je nefunkčný.Buran vystúpil z Rady FPU k 31. marcu. Svoje rozhodnutie zdôvodnil chaotickým fungovaním Rady, fluktuáciou jej členov i bojkotovaním zasadnutí časťou členov, v dôsledku čoho Rada opakovane nebola uznášaniaschopná.„Fond na podporu umenia je plne funkčný, výzvy sú zverejnené, projekty môžu byť podávané a prebieha transparentný schvaľovací proces. Rada fondu zasadala a schválila väčšinu projektov, ktoré dostali odporúčanie odborných komisií. To, čo pán Buran označuje za „fluktuáciu členov" Rady FPU, je v skutočnosti dôsledok nátlaku a vyhrážok, ktorým čelili jej členovia zo strany opozičných aktivistov a ich spriaznených novinárov. Mnohí členovia rady boli vystavení šikane len preto, že si dovolili rozhodovať nezávisle a v súlade s odbornými kritériami,” reagovala Bačinská.Doplnila, že ak Rada FPU nezasadala k niektorým konkrétnym výzvam, dôvodom bol najmä konflikt záujmov v niektorých odborných komisiách, keďže niektorí kandidáti na členov komisií sa zároveň podieľali na projektoch, ktoré mali byť schvaľované. Zdôraznila, že to nie je v súlade s princípmi transparentnosti a spravodlivého rozdeľovania verejných zdrojov.„Rozumieme, že niektoré rozhodnutia sa nemusia páčiť všetkým zúčastneným stranám, politickým aktivistom či tým, ktorí boli zvyknutí na automatickú podporu svojich projektov. To však neznamená, že fond nefunguje. Ministerstvo kultúry sa nenechá vydierať nátlakovými skupinami a odmieta šírenie zavádzajúcich tvrdení, ktorých cieľom je diskreditácia riadneho fungovania kultúrnych inštitúcií," prízvukovala Bačinská. Rovnako zdôraznila, že FPU je samostatná inštitúcia a rozhoduje nezávisle od politických vplyvov.MK podľa jej slov do rozhodovacích procesov fondu nezasahuje a chce naďalej podporovať transparentnosť a spravodlivé rozdeľovanie dotačných prostriedkov.„Podpora kultúry musí byť verejnou službou pre celé Slovensko, nie privilégiom vybraných skupín," uzavrela. Rada FPU mala naposledy naplánované rokovanie na štvrtok 27. marca, no napokon sa nekonalo.„Dnes sa malo uskutočniť pokračovanie 5. zasadnutia Rady fondu, na ktorom mali rozhodnúť o pridelení finančných prostriedkov. Rada však z dôvodu neprítomnosti šiestich nominantov Ministerstva kultúry nebola uznášaniaschopná," uviedol vtedy Buran na sociálnej sieti FPU.Fond tiež 24. marca avizoval oneskorenie rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov. Dôvodom bolo, že nebolo možné zostaviť odbornú komisiu v programoch Tradičná kultúra a folklorizmus, Medzinárodné mobility - tradičná kultúra a kutúrno-osvetová činnosť, a tiež Prezentačné a odborné aktivity verejných vysokých škôl a Medzinárodná prezentácia verejných vysokých škôl. Fond avizoval, že zverejnenie rozhodnutia je po novom naplánované na 16. mája.