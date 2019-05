Rezort kultúry: Rozpočet Kunsthalle je nad rámec finančných možností

Na archívnej snímke Domu umenia - Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. mája (TASR) - Riaditeľka Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandra Kusá a poverená riaditeľka Kunsthalle Bratislava Nina Vrbanová v utorok na pôde Ministerstva kultúry (MK) SR predložili návrh na fungovanie a činnosť Kunsthalle Bratislava. Návrh rozpočtu kultúrneho priestoru je vo výške 710.000 eur. Podľa šéfky rezortu Ľubice Laššákovej (Smer-SD) je to však "nad rámec možností". TASR o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru MK SR Barbora Palovičová.uviedla ministerka kultúry. Laššáková pritom v apríli potvrdila, že podporí možnosť vytvorenia Kunsthalle, pričom uviedla, že podľa zákona samostatná organizácia môže vzniknúť od 1. januára budúceho roka.Šéfka rezortu kultúry v minulosti deklarovala, že nikto neuvažuje nad rušením ani vyhadzovaním Kunsthalle z Domu umenia na Námestí SNP v centre Bratislavy. Svoje slová smerovala najmä k zástupcom výtvarnej a umeleckej obce, ktorí jej počas slávnostného otvorenia výstavy odovzdali petíciu s požiadavkou, aby Kunsthalle bola samostatnou inštitúciou a ostala v súčasných priestoroch. Ministerka vtedy priznala, že je prekvapená z medializovaných obáv a tvrdení o rušení priestoru súčasného umenia v centre Bratislavy na úkor vzniku Kreatívneho centra.Zopakovala, že takéto úvahy sa nezakladajú na pravde. Priznala, že približne o 18 mesiacov sa budú musieť inštitúcie sídliace v Dome umenia - Literárne informačné centrum (LIC), Národné osvetové centrum (NOC), Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) a Kunsthalle dočasne premiestniť do iných priestorov z dôvodu rekonštrukcie objektu. Ministerstvo odmietlo spochybňovanie plánovanej rekonštrukcie Domu umenia z eurofondových zdrojov a zámeru Kreatívneho centra.Výtvarná a kultúrna obec 1. apríla vydala vyhlásenie vyjadrujúce znepokojenie zo snahy zrušiť pôsobenie Kunsthalle Bratislava v priestoroch Domu umenia a zriadiť tam tzv. Kreatívne centrum, a to bez diskusie s umeleckou obcou. Vo vyhlásení preto umelci požadovali pre Kunsthalle právnu subjektivitu i stabilizáciu v Dome umenia, rovnako tak koncepčné riešenia oblasti kreatívneho priemyslu.