Rezort obrany bude mať rozpočet viac ako jeden a pol miliardy eur

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany SR by malo v roku 2019 hospodáriť so sumou 1,66 miliardy eur. Rozpočtové výdavky na budúci rok v porovnaní s tohtoročným schváleným rozpočtom porastú o 581 miliónov eur, čo je o 53,7 percenta. Celkové obranné výdavky na rok 2019 sú rozpočtované vo výške 1,73 percenta HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý vo štvrtok zverejnilo ministerstvo financií.Na rozvoj obrany je v budúcom roku určená suma 870.895.180 eur.píše sa v predloženom materiáli.Nárast výdavkov v rámci rozvoja obrany v roku 2019 oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 predstavuje 545 miliónov eur, čo je zvýšenie o 168 percent. Najväčší nárast zaznamenáva oblasť rozvoja výzbroje, techniky a materiálu.V oblasti operácií mimo územia SR došlo v roku 2019 oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu k nárastu o 8,22 milióna eur, čo je o 30,2 percenta. Tento nárast je spôsobený zvýšeným počtom misií. K 31. augustu pôsobilo v rámci operácií mimo územia Slovenska 432 vojakov.Osobné výdavky na rok 2019 sa rozpočtujú vo výške 398 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2018 nárast o 13,6 milióna eur, čo je o 3,53 percenta.uvádza sa v materiáli.Výdavky ministerstva obrany na roky 2019 až 2021 sú plánované v súlade s politickým záväzkom v rámci prísľubu investovania do obrany členskými štátmi NATO a závermi zo summitu NATO v Bruseli.konštatuje sa v materiáli.