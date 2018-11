Rezort obrany kupuje poľné rovnošaty

Na archívnej snímke Peter Gajdoš. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. novembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR kupuje poľné rovnošaty. Zaplatiť by za ne malo do ôsmich miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z vestníka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)." uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.V rámci zákazky by malo ministerstvu dodať postupne okolo 40.000 rovnošiat združenie ZEKPO, ktoré podľa vestníka ÚVO vytvorili spoločnosti Rempo a Zekon Michalovce. Dodávateľ bol podľa slov hovorkyne vybraný na základe verejnej súťaže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Predmetom dodávky majú byť podľa zverejnených informácií aj všetky potrebné doplnky, ako napríklad hodnostné označenie či rukávové znaky.