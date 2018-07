Rezort obrany má počas predsedníctva Slovenska vo V4 viaceré priority

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) - Prioritami v oblasti obrany počas slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke (V4) bude príprava Bojovej skupiny Európskej únie (EÚ), spoločná ochrana vzdušného priestoru a spolupráca v rámci PESCO. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková. Slovensko v nedeľu prebralo predsedníctvo vo V4.Rezort obrany sa zameria najmä na prípravu Bojovej skupiny Európskej únie krajín V4 a Veliteľstva spoločnej logistickej podpornej skupiny V4, ktoré spoločne budujú v prospech Severoatlantickej aliancie (NATO).vysvetlila Capáková.vysvetlil šéf rezortu obrany Peter Gajdoš (SNS). Verí, že na všetky doterajšie úspechy nadviažu aj počas predsedníctva a rozpracované projekty dotiahnu do úspešného konca.Okrem pokračovania v príprave Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti v druhej polovici roka 2019, teda bezprostredne po ukončení slovenského predsedníctva, má rezort obrany ambíciu pokračovať v prehlbovaní spolupráce aj v oblasti obranného plánovania, rozvoja vojensko-technických spôsobilostí, vzdelávania, výcviku, cvičení, vojenskej medicíny či spoločnej ochrany vzdušného priestoru, uviedla Capáková. Počas predsedníctva má rezort obrany v pláne otvoriť aj diskusiu o prípadnom spoločnom projekte PESCO v rámci niektorej z ďalších fáz tejto iniciatívy.Aj počas predsedníctva budú krajiny podľa jej slov upriamovať svoju pozornosť na pomoc a podporu Ukrajine a ostatným dôležitým partnerským krajinám v Európe formou odovzdávania skúseností a podpory pri realizácii reforiem bezpečnostného sektora.dodala.Slovensko v nedeľu prebralo svoje piate predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). Potrvá rok, a to do 30. júna 2019. SR ho prebralo od Maďarska a budúci rok ho odovzdá Česku. Naposledy skupine V4 predsedalo v rokoch 2014 - 2015 pod mottom "Dynamický Vyšehrad v EÚ a vo svete".