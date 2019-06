Rezort obrany navrhne vláde obstarať 3D rádiolokátory z Izraela

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR odporučí vláde, aby uzatvorila medzivládnu dohodu na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu s Izraelom. Návrh v utorok predloží do medzirezortného pripomienkového konania. TASR o tom informovala hovorkyňa MO SR Danka Capáková.Riešenie navrhol 35-členný projektový tím zložený z odborníkov z ozbrojených síl a sekcie modernizácie. Podľa nich je najvýhodnejšie z hľadiska ceny, kvality, ako aj možností pripojenia do národných systémov a systémov velenia a riadenia vypracovaného agentúrou Severoatlantickej aliancie (NATO).Bližšie detaily o projekte obmeny 3D rádiolokátorov MO SR poskytne v prípade odsúhlasenia návrhu Bezpečnostnou radou a vládou SR.Na základe výzvy ministerstva predložilo ponuky desať krajín, a to Francúzsko, Holandsko, Izrael, Maďarsko, Poľsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) pred časom v rozhovore pre TASR uviedol, že rezort oslovil hlavne výrobcov z členských krajín EÚ a NATO, aby boli radary kompatibilné a interoperabilné s prístrojmi ostatných členských krajín.V rokoch 2018 až 2025 chce MO SR obstarať celkovo 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho dosahu v predpokladanej rámcovej sume 155.090.000 eur vrátane DPH. Obstaranie formou vláda - vláda podľa rezortu garantuje transparentnosť a zároveň vylučuje akúkoľvek formu korupcie.