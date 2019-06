Rezort obrany ocenil vojakov aj za záchranu životov

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 13. júna (TASR) - Ocenenie v ankete Vojenský čin roka 2018 si počas štvrtkového galaprogramu na Ministerstve obrany (MO) SR za svoje činy prevzali štyria vojaci. Ceny rezort udelil v troch kategóriách, jedno bolo mimoriadne ocenenie. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) zdôraznil, že práca profesionálnych vojakov nie je len povolanie, ale najmä poslanie.Ocenenie v kategórii Záchrana života si z rúk ministra prevzal Lukáš Kucharčík z 23. motorizovaného práporu Trebišov. Pred obcou Zemplínsky Branč zachránil muža po dopravnej nehode. Zraneného v bezvedomí odtiahol do bezpečnej vzdialenosti od horiaceho auta, ktoré potom vybuchlo.povedal Kucharčík. Hrdinami sú podľa jeho slov mladí ľudia, ktorí sa z auta dokázali dostať sami a aj napriek tomu, že vedeli, že auto vybuchne, muža tam nenechali.skonštatoval.Cenu za Pomoc verejnosti si prevzal náčelník pracoviska elektrických zariadení opravárenského práporu Martin Majer za finančné zbierky pre Detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrici. Laureátom v kategórii Priateľ Ozbrojených síl SR je Pavol Honzek a Klub generálov SR v Trenčíne. Nominovaný bol za zrekonštruovanie vojenského cintorína v Trenčíne - Kubrej pri príležitosti 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny.Mimoriadnu cenu si tento rok prevzal člen klubu Zväz vojakov SR v Seredi Ján Himpán, ktorý už 104. raz daroval krv. Ešte ako veliteľ výcvikového strediska ženijného vojska v Seredi v roku 1993 začal organizovať hromadné darovanie krvi.Himpán pri tejto príležitosti zdôraznil úlohu darcov krvi." povedal. K myšlienke darovania krvi ho podľa jeho slov priviedla vážna choroba otca.doplnil s tým, že by chcel dosiahnuť métu 120 odberov.Gajdoš skonštatoval, že vojaci musia byť dennodenne pripravení pomáhať tam, kde si to situácia vyžiada. Svojimi skutkami sú aj ocenení vojaci podľa jeho slov príkladom pre ostatných.dodal. Ocenil tiež podporu ankety zo strany občanov.Ocenenia vojakom okrem ministra obrany odovzdali aj predseda brannobezpečnostného výboru Národnej rady (NR) SR Anton Hrnko (SNS), generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko a tiež zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Josef Pokorný. Na programe sa zúčastnil aj vojenský ordinár František Rábek.