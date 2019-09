Rezort obrany víta, že padol rozsudok v kauze výbuchu vo VOP Nováky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 20. septembra (TASR) - Súčasné vedenie Ministerstva obrany SR víta, že v piatok po viac ako 12 rokoch v prípade kauzy výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky vyniesol aspoň prvostupňový súd rozsudok. Aj vzhľadom na to, že ešte nenadobudol právoplatnosť, mu však neprináleží ho komentovať. Uviedla to pre TASR hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková.Dvoch zo štyroch bývalých manažérov VOP Nováky uznal v piatok Okresný súd (OS) v Prievidzi vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom, ktorý v podniku v marci 2007 usmrtil ôsmich ľudí. Samosudkyňa OS v Prievidzi obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložila podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby. Rozsudok nie je právoplatný. Voči rozhodnutiu sa odvolal prokurátor, dvojica podmienečne odsúdených si ponechala čas na rozhodnutie.V zdôvodnení rozsudku samosudkyňa okrem iného uviedla, že. Toto jej tvrdenie odmietol prokurátor, podľa ktorého mali byť tieto skutočnosti vyvrátené na pojednávaní výsluchom znalca.Prokuratúra viní bývalých manažérov za to, že museli vedieť aj o riziku, ktoré vo VOP Nováky existovalo, a to vzhľadom na množstvo výbušného materiálu a jeho nesprávne skladovanie. Napriek tomu neprijali žiadne zásadné opatrenia. Pôvodne čelili obžalobe piati, bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ Eduard B. v lete 2017 zomrel. Pred vynesením rozsudku vyjadrili ľútosť nad udalosťou a vyhlásili, že necítia vinu. Kauzou sa OS Prievidza zaoberal od marca 2012.Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky vo VOP Nováky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov - Elenu Bitarovú, Petra Kalača, Máriu Kováčovú, Janu Krajčovičovú, Jána Rybára, Emíliu Stručkovú, Noru Vačkovú a Jozefa Vidu. Ďalších 37 zamestnancov utrpelo rôzne zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa vyšplhala na viac ako štyri milióny eur.