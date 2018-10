Rezort obrany zvažuje varianty zabezpečenia vzdušného priestoru

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR naďalej zvažuje možnosti zabezpečenia vzdušného priestoru Slovenska po vypršaní abonentnej zmluvy pre stíhačky Mig-29. Analýzu alternatív predloží rezort obrany vláde a následne o nej bude informovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO Danka Capáková.informovala Capáková.Minister Peter Gajdoš (SNS) sa viackrát vyjadril o vzájomnej spolupráci Slovenska s Českou republikou nielen pri modernizácií armád oboch krajín. Nevylúčil preto ani možnosť, že práve Česká republika by mohla zabezpečovať slovenský vzdušný priestor v prípade, že sa rezort obrany rozhodne pre možnosť využiť dočasnú ochranu niektorej z členských krajín NATO. Podľa slov ministra to závisí od podrobnej a kompletnej analýzy silných a slabých stránok, finančných a ekonomických nárokov jednotlivých možností.