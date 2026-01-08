|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Severín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. januára 2026
Rezort pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu a potrebuje reštart, liberáli kritizujú pôsobenie ministerky kultúry – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodárenie Ministerka kultúry SR Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje pôsobenie ministerky kultúry Martiny ...
Zdieľať
8.1.2026 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje pôsobenie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Ako na tlačovej besede uviedol predseda strany Branislav Gröhling, ministerstvo kultúry potrebuje nové vedenie. Dodal, že kultúra potrebuje reštart, a verí, že príde čoskoro.
Tímlíder strany pre kultúru René Parák skonštatoval, že rok 2025 ukázal, že rezort kultúry pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu kultúru na Slovensku odborne rozvíjať, len mocensky ovládnuť, personálne vyčistiť a vnucovať jej vlastnú ideologickú predstavu.
Poukázal na absenciu stratégie rozvoja kultúry a akčných plánov, hovorí tiež o personálnych čistkách vo viacerých inštitúciách, politizácii a rozklade podporných mechanizmov aj sporné hospodárenie.
Príspevkové organizácie MK SR sú podľa Parákových slov v permanentnej kríze. V tomto smere spomenul napríklad Slovenskú národnú galériu, kde sa počas niekoľkých mesiacov vystriedalo viacero riaditeľov, taktiež z nej odišlo viacero odborných pracovníkov.
Parák menoval aj Slovenské národné múzeum, spomínal prepúšťanie, spochybňovanie odborných postupov pri rôznych projektoch či výberové konania na rôzne inštitúcie. V Slovenskom národnom divadle zas kritizoval nedávne prepúšťanie v Činohre SND. Za veľký problém vlaňajška označil aj fungovanie Fondu na podporu umenia.
Pripomenul, že Fond podľa vedenia ministerstva funguje, no podľa jeho slov samosprávy, kultúrna obec či nezávislé iniciatívy opakovane upozorňovali na netransparentné zmeny v štruktúre podpornej činnosti, kritizoval aj absenciu dialógu a dôsledky pre kultúru v regiónoch sú podľa Paráka katastrofálne.
Tímlíder SaS pripomenul aj minuloročný vznik novej príspevkovej organizácie ministerstva, Správy rezortných zariadení. Tá bola prezentovaná ako nástroj efektívnejšieho nakladania s majetkom, realita je ale podľa Paráka iná.
Vystríhal pred rizikom zastavenia a predraženia obnovy niektorých historických pamiatok. Kritizoval aj hospodárenie v rezorte. Parák spomenul aj ohrozenie verejnoprávnych médií. V rámci plánov na rok 2026 Parák varoval pred plánmi na zmenu regulátora na Národný mediálny úrad.
„Toto nie je žiadna technická zmena. Toto je únos regulátora. Toto je mocenský zásah, ktorý ho môže oslabiť a vytvoriť politický tlak na jeho rozhodovanie,“ vyjadril sa. Ďalší problém vidí v Slovenskej televízii a rozhlase, varoval pred tým, že by sa spravodajstvo mohlo dostať pod kontrolu.
Ako tretie riziko menoval plány ministerstva na zmeny v jazykovom zákone, považuje to za otváranie ideologickej agendy obmedzovania cudzojazyčných výrazov. Podľa neho to prinesie len byrokraciu a konflikty.
Menoval aj plánovanú novelu Audiovizuálneho fondu. Tímlíder SaS pre kultúru uviedol, že žiadajú komplexný a nezávislý audit v kľúčových inštitúciách rezortu za rok 2025, pričom jeho výsledky by mali byť zverejnené.
Rovnako požadujú aj zverejnenie sporných nákupov a zákaziek aj s odôvodnením, a tiež stopku pre luxusné výdavky. Chcú aj reštart dôvery vo Fond na podporu umenia, krízový plán obnovy hradu Krásna Hôrka s jasnými termínmi, zodpovednosťou a verejnou kontrolou.
„Samozrejmosťou by malo byť vyvodenie osobnej politickej zodpovednosti, a to odstúpenie ministerky Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu, ktorí sú za tento stav primárne zodpovední,“ dodal Parák.
„Kultúra nie je vojnová volebná korisť. Ani to nie je priestor na paranoidné ideologické vojny. Kultúra je verejný záujem a rezort kultúry musí slúžiť ľuďom, nie straníckym predstavám. To už sme tu raz 40 rokov mali,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Rezort pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu a potrebuje reštart, liberáli kritizujú pôsobenie ministerky kultúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tímlíder strany pre kultúru René Parák skonštatoval, že rok 2025 ukázal, že rezort kultúry pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu kultúru na Slovensku odborne rozvíjať, len mocensky ovládnuť, personálne vyčistiť a vnucovať jej vlastnú ideologickú predstavu.
Absencia stratégie rozvoja
Poukázal na absenciu stratégie rozvoja kultúry a akčných plánov, hovorí tiež o personálnych čistkách vo viacerých inštitúciách, politizácii a rozklade podporných mechanizmov aj sporné hospodárenie.
Príspevkové organizácie MK SR sú podľa Parákových slov v permanentnej kríze. V tomto smere spomenul napríklad Slovenskú národnú galériu, kde sa počas niekoľkých mesiacov vystriedalo viacero riaditeľov, taktiež z nej odišlo viacero odborných pracovníkov.
Parák menoval aj Slovenské národné múzeum, spomínal prepúšťanie, spochybňovanie odborných postupov pri rôznych projektoch či výberové konania na rôzne inštitúcie. V Slovenskom národnom divadle zas kritizoval nedávne prepúšťanie v Činohre SND. Za veľký problém vlaňajška označil aj fungovanie Fondu na podporu umenia.
Dôsledky pre kultúru v regiónoch
Pripomenul, že Fond podľa vedenia ministerstva funguje, no podľa jeho slov samosprávy, kultúrna obec či nezávislé iniciatívy opakovane upozorňovali na netransparentné zmeny v štruktúre podpornej činnosti, kritizoval aj absenciu dialógu a dôsledky pre kultúru v regiónoch sú podľa Paráka katastrofálne.
Tímlíder SaS pripomenul aj minuloročný vznik novej príspevkovej organizácie ministerstva, Správy rezortných zariadení. Tá bola prezentovaná ako nástroj efektívnejšieho nakladania s majetkom, realita je ale podľa Paráka iná.
Vystríhal pred rizikom zastavenia a predraženia obnovy niektorých historických pamiatok. Kritizoval aj hospodárenie v rezorte. Parák spomenul aj ohrozenie verejnoprávnych médií. V rámci plánov na rok 2026 Parák varoval pred plánmi na zmenu regulátora na Národný mediálny úrad.
Komplexný a nezávislý audit
„Toto nie je žiadna technická zmena. Toto je únos regulátora. Toto je mocenský zásah, ktorý ho môže oslabiť a vytvoriť politický tlak na jeho rozhodovanie,“ vyjadril sa. Ďalší problém vidí v Slovenskej televízii a rozhlase, varoval pred tým, že by sa spravodajstvo mohlo dostať pod kontrolu.
Ako tretie riziko menoval plány ministerstva na zmeny v jazykovom zákone, považuje to za otváranie ideologickej agendy obmedzovania cudzojazyčných výrazov. Podľa neho to prinesie len byrokraciu a konflikty.
Menoval aj plánovanú novelu Audiovizuálneho fondu. Tímlíder SaS pre kultúru uviedol, že žiadajú komplexný a nezávislý audit v kľúčových inštitúciách rezortu za rok 2025, pričom jeho výsledky by mali byť zverejnené.
Kultúra nie je vojnová korisť
Rovnako požadujú aj zverejnenie sporných nákupov a zákaziek aj s odôvodnením, a tiež stopku pre luxusné výdavky. Chcú aj reštart dôvery vo Fond na podporu umenia, krízový plán obnovy hradu Krásna Hôrka s jasnými termínmi, zodpovednosťou a verejnou kontrolou.
„Samozrejmosťou by malo byť vyvodenie osobnej politickej zodpovednosti, a to odstúpenie ministerky Šimkovičovej a generálneho tajomníka služobného úradu MK SR Lukáša Machalu, ktorí sú za tento stav primárne zodpovední,“ dodal Parák.
„Kultúra nie je vojnová volebná korisť. Ani to nie je priestor na paranoidné ideologické vojny. Kultúra je verejný záujem a rezort kultúry musí slúžiť ľuďom, nie straníckym predstavám. To už sme tu raz 40 rokov mali,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Rezort pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu a potrebuje reštart, liberáli kritizujú pôsobenie ministerky kultúry – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Hospodárenie Ministerka kultúry SR Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico a Babiš sa dohodli na obnove spoločných rokovaní vlád, obrovskú pozornosť venovali viacerým témam – VIDEO, FOTO
Fico a Babiš sa dohodli na obnove spoločných rokovaní vlád, obrovskú pozornosť venovali viacerým témam – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Finančná správa počas akcie „Zelená 2026“ odhalila jeden prípad podozrenia z prechovávania drog
Finančná správa počas akcie „Zelená 2026“ odhalila jeden prípad podozrenia z prechovávania drog