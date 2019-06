Rezort pôdohospodárstva: SR prišla takmer o 42 miliónov eur z EÚ

Ilustračné foto. Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Bratislava 24. júna (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR znížilo alokáciu prostriedkov Európskej únie (EÚ) do dvoch operačných programov o 41,7 milióna eur. Ide o peniaze, ktoré krajina nestihla vyčerpať z Operačného programu (OP) Rybné hospodárstvo a Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ešte z roku 2015.Keďže sa peniaze podľa pravidla N+3 nepodarilo využiť na projekty ani v nasledujúcich troch rokoch, muselo ministerstvo o nevyčerpanú sumu prostriedky EÚ znížiť. Vyplýva to z návrhov materiálov, ktoré ministerstvo predložilo na utorkové (25. 6.) rokovanie vlády.O nižšiu sumu Slovensko prišlo pri OP Rybné hospodárstvo (RH).spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva v dôvodovej správe. Pôvodný rozpočet príspevku spoločenstva mal byť 15,785 milióna eur, revíziou sa znížil na 12,953 milióna eur.O výrazne väčší balík prostriedkov EÚ prišlo Slovensko v IROP. V tomto operačnom programe na základe rovnakého pravidla ministerstvo vyčíslilo výšku dekomitmentu (trvalej straty finančných prostriedkov) za finančný záväzok roku 2015 v objeme 38,892 milióna eur.uviedlo MPRV v predkladanom materiáli.Hoci Slovensko prišlo o peniaze z EÚ, bude to mať podľa predložených materiálov, paradoxne, pozitívny vplyv na verejné financie. Súčasťou každého operačného programu je aj spolufinancovanie štátu, a to v prípade odpísaných financií už nebude potrebné.