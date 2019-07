Rezort pôdohospodárstva systémovými krokmi naštartoval agrosektor

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 25. júla (TASR) - Agrorezort za pôsobenia ministerky Gabriely Matečnej (SNS) vykonal sériu systémových opatrení, ktoré pomáhajú naštartovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku. Uviedol to pre TASR Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na štvrtkové vyjadrenia opozičného hnutia Sme rodina.Podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára MPRV SR pod vedením ministerky Matečnej nedokázalo za 3,5 roka pripraviť ani jedno systémové opatrenie, ktoré by zastavilo prepad rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov SR.zdôraznil Kollár.Feik však upozornil, že opraviť za tri roky škody, ktoré vznikli za posledných 20 rokov, je mimoriadne náročné. "Podarilo sa nám zastaviť klesajúci podiel slovenských potravín na pultoch a na pultoch predajní začali slovenské výrobky pribúdať. Upozorňujeme tiež, že na vysokom zápornom obchodnom salde sa podieľajú najmä zahraničné obchodné reťazce, ktoré svojou neférovou obchodnou politikou vytláčajú slovenských dodávateľov z trhu a uprednostňujú produkty od zahraničných firiem," podčiarkol Feik.menoval opatrenia Feik.MPRV SR podľa Feika pripravilo zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Zásluhou neho budú obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín férovejšie a vyváženejšie. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu či prísnejšie sankcie." uviedol Feik.poznamenal Feik.MPRV SR podľa Feika predložilo do Národnej rady SR novelu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. Novela získala podporu prakticky celého politického spektra. Pomôže zabrániť špekuláciám s nájmom pôdy a zlepší prístup k pôde vlastníkom, malým a mladým farmárom.podčiarkol Feik.dodal Feik.