Rezort pôdohospodárstva zmeny ohľadom klietkového chovu neplánuje

Klietka s teliatkami pred Domom Európskej únie 12. decembra 2012 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 23. júna (TASR) - Obmedzenie chovu hospodárskych zvierat v klietkach môžu svojim výberom ovplyvniť spotrebitelia, jeho zákaz by však mohol zvýšiť ceny a ovplyvniť sebestačnosť. Tvrdí to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. To sa podľa vyjadrení svojho tlačového odboru zmenám takýmto smerom nebráni, ale zatiaľ ich ani neplánuje.Spotrebitelia zatiaľ podľa rezortu na obmedzenie klietkového chovu netlačia. Ako príklad uvádza chov hydiny:konštatuje rezort. Upozorňuje tiež na kontamináciu vajec a vysokú mortalitu nosníc z podstielkového chovu.Ministerstvo tiež varuje, že výmena technológie je časovo a priestorovo náročná a predstavuje pre chovateľov náklady navyše. V tejto súvislosti, že chovatelia hydiny len nedávno prešli z obyčajných klietok na obohatené.uviedlo ministerstvo pre TASR.Zákaz klietkového chovu v EÚ podľa stránky kampane "Koniec doby klietkovej" v súčasnosti žiada viac než milión Európanov. Podľa aktivistov predstavujú klietky najnevyhovujúcejší systém chovu z hľadiska zdravia a pohody zvierat.uvádzajú.Aktivisti, podobne ako ministerstvo, argumentujú chovom nosníc.vysvetľuje koordinátorka kampane na Slovensku Silvia Čaňová. Priznáva však, že Slovensko zaostáva. "Väčšina sliepok sa stále chová v takzvaných obohatených klietkach a neklietkové vajcia u nás tvoria menej ako 20 percent z celkovej produkcie," priblížila.