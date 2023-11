Rezort práce ide riešiť rovnosť mužov a žien na trhu práce, chystá nový špeciálny zákon

Viac žien vo vrcholových orgánoch

Nedostatok transparentnosti

3.11.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí pracuje na príprave návrhu zákona o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach. Návrh vychádza z príslušnej európskej smernice.Nový zákon má zvýšiť zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností, čím by sa podľa rezortu posilnil hospodársky rast, podporila mobilita na pracovnom trhu, posilnila konkurencieschopnosť kótovaných spoločností a dosiahla rodová rovnosť na trhu práce.V súčasnosti sú kvalifikačné kritériá a výberové konania pre riadiacich pracovníkov podľa ministerstva práce nedostatočne transparentné, čo značne bráni väčšej vyváženosti žien a mužov medzi riadiacimi pracovníkmi a negatívne ovplyvňuje kariéru kandidátov na pozície vo vrcholových orgánoch a slobodu pohybu, ako aj rozhodovanie investorov.„Tento nedostatok transparentnosti bráni potenciálnym kandidátom a kandidátkam uchádzať sa o miesta vo vrcholových orgánoch, pre ktoré by boli najlepšie kvalifikovaní, a tiež im to znemožňuje napadnúť zaujaté rozhodnutia o vymenovaniach, čím sa obmedzuje aj ich voľný pohyb na vnútornom trhu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.